McKennie, de 22 anos, foi 19 vezes internacional pelos Estados Unidos, por quem marcou seis golos. Será o primeiro jogador daquele país a vestir a camisola da ‘velha senhora’ do futebol italiano.

O jogador, que será companheiro de equipa do português Cristiano Ronaldo, chegou a Turim na quinta-feira e sexta-feira fez os testes médicos, com sucesso.

O acordo com o Schalke 04 prevê o empréstimo do médio ofensivo por uma época, no valor de 4,5 milhões de euros, com compra se o jogador atingir “determinados objetivos desportivos’ na época. Caso assim seja, a Juventus esclarece que a venda será feita por 18,5 milhões de anos, pagos em três prestações anuais.

A verba poderá crescer até mais sete milhões de euros se, durante o contrato do jogador, forem alcançados outros “objetivos desportivos”, adianta o emblema italiano.

McKennie fez 91 jogos na Bundesliga com o Schalke 04, clube a que esteve ligado desde maio de 2017, quando tinha apenas 18 anos.

No final de maio, o jovem texano entrou em campo contra o Werder Bremen com uma braçadeira com as palavras “Justice for George [Floyd]” e em entrevista ao Bild criticou vivamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a que chamou de “racista".