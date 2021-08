O empate da Udinese chegou já com Cristiano Ronaldo em campo, depois de entrar apenas aos 60 minutos, para o lugar de Morata, num jogo em que a ‘Juve’ apenas se pode queixar de si própria, ao desperdiçar dois golos de vantagem.

Com uma excelente entrada, a equipa de Turim colocou-se cedo em vantagem, com Paolo Dybala a marcar logo aos três minutos, e aos 23 minutos foi o colombiano Cuadrado quem fez o segundo golo, com uma vantagem de 2-0 que a Juventus segurou até ao intervalo.

Na segunda parte, a história mudou e muito: a Udinese reentrou no jogo graças à conversão de uma grande penalidade, por Roberto Pereira, mas o grande ‘golpe de teatro’ aconteceu perto do final, com o guarda-redes da ‘Juve’ a entregar o empate ao adversário.

Szczesny recebeu a bola atrasada, tentou fintar em zona proibida, e, já apertado, ficou sem a bola, com Deulofeu a fazer o 2-2, aos 83 minutos.

Com pouco tempo de jogo, e com mais ‘coração’ do que ‘cabeça’, a Juventus afundou-se, apesar de Cristiano Ronaldo ainda marcar, num lance já nos descontos, com o mesmo a ser anulado por fora de jogo, por indicação do videoárbitro.

O internacional português começou o jogo no banco, e segundo a imprensa italiana terá sido um pedido do próprio, num momento em que dizem que Cristiano Ronaldo espera por movimentações de mercado para uma possível saída, embora não existam propostas.

Também hoje na primeira jornada da Série A, o Bolonha entrou a vencer, num jogo de grande incerteza no resultado, com três expulsões, dias para a equipa da casa e uma para o Salernitana.

O Bolonha, que viu serem expulsos Soriano (50 minutos) e Schouten (88), correu sempre atrás do resultado — esteve a perder por 1-0 e por 2-1 -, mas conseguiu chegar ao 3-2, por De Silvestri, aos 77, depois de o mesmo já ter marcado aos 59.

Ainda hoje, José Mourinho estreia-se com a Roma na Série A, em jogo em que recebe a Fiorentina, e o Nápoles recebe o Venezia.