Em Turim, a Juventus, eneacampeã italiana, chegou a vencer por 2-0 ao intervalo do encontro da 30.ª jornada, na sequência dos golos de Dejan Kulusevski e Álvaro Morata, aos quatro e 22 minutos, respetivamente.

Aos 49, Gianluca Scamacca, ainda reduziu para os visitantes, que somaram o segundo jogo sem vencer e seguem no 13.º lugar, mas Weston McKennie, aos 70, ampliou a vantagem da Juventus e estabeleceu o resultado final.

A equipa de Cristiano Ronaldo segue no terceiro posto com 62 pontos, a um do AC Milan, segundo, e a 12 do líder, o Inter Milão, que hoje que venceu na receção ao Cagliari, por 1-0.

Frente à Sampdoria, que não pode contar com Adrien Silva, a cumprir castigo, o Nápoles venceu por 2-0, com golos de Fabian Ruiz (35) e Victor Osimhen (87), e mantém-se no quarto posto da tabela.

A Lazio venceu por 1-0 na visita ao Verona, capitaneado pelo português Miguel Veloso, com um golo apontado por Sergej Milinkovic-Savic já em tempo de descontos (90+2).