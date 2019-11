Os romanos adiantaram-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Nicolò Zaniolo, antes de o francês Jordan Veretout aumentar a contagem, aos 55, na sequência de uma grande penalidade cometida pelo internacional português Mário Rui.

Apesar do golo do polaco Arkadiusz Milik, aos 72 minutos, os ‘giallorossi’ seguraram o triunfo e subiram ao terceiro lugar da Serie A, com 22 pontos, mais um do que a Atalanta, que no domingo visita o Cagliari.

Já o Nápoles averbou o terceiro encontro seguido sem vencer, mantendo-se no sétimo posto, agora sob ‘ameaça’ da Fiorentina, que tem menos três pontos do que os napolitanos.