Rovanperä concluiu as nove especiais do dia com o tempo de 58.24,7 minutos, deixando na segunda posição o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), a oito segundos, e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 8,6.

O bicampeão mundial, que este ano participa no campeonato apenas a tempo parcial, queixou-se de sobreviragem da direção durante a manhã, apesar de liderar com 0,2 segundos de vantagem para Evans.

Com os problemas resolvidos durante a tarde, aumentou a liderança, perseguindo a primeira vitória no ‘seu’ rali.

“Foi um dia complicado, especialmente devido ao tempo. As condições variaram muito e, por isso, estou contente por ter tido uma jornada limpa”, disse o piloto de 24 anos.

O dia ficou marcado pelo despiste, com capotamento, do estónio Ott Tänak, com o piloto e o co-piloto Martin Jarveoja a serem transportados ao hospital.O campeão de 2019 já teve alta mas o co-piloto mantém-se internado, em observação, até sábado.

“Encontra-se bem fisicamente mas ficará internado por precaução”, explicou a equipa, em comunicado.

Devido à gravidade do acidente, a dupla não regressará à prova este fim de semana.

Também o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) abandonou depois de ter partido a suspensão traseira na sequência de um toque numa árvore, quando era quarto classificado. O trio da Toyota ficou, assim, com o caminho aberto para liderar a prova finlandesa, até porque o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que na quinta-feira venceu a superespecial de abertura, perdeu 25,5 segundos por estar a ‘abrir’ a estrada.

Neuville aproveitou os azares alheios para chegar à quarta posição no final do dia, pois além dos dois companheiros de equipa, também o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) desistu na quinta especial.

Em estreia na categoria Rally1, Sami Pajari e Enni Mälkönen tiveram problemas na parte da manhã, com dois piões e um forte toque, danificando a asa traseira danificada. Problemas resolvidos na parte da tarde, a dupla conquistou pela primeira vez um vitória em especiais no que toca ao WRC.

No sábado disputa-se o dia mais longo da prova finlandesa, com 144 quilómetros cronometrados divididos por seis troços.