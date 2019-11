Quase 600 crianças aplaudiram e gritaram "kawaii" (bonito) no momento em que as versões robotizadas foram reveladas.

As duas personagens de tom futurista, Miraitowa e Someity, podem expressar "sentimentos" com os olhos, exibindo corações ou estrelas.

"Os robôs terão um papel ativo durante os Jogos", afirmou Jun Ninomiya, diretor da escola do ensino básico onde aconteceu a apresentação.

Miraitowa, azul e branco, é mascote dos Jogos Olímpicos e Someity, rosa e branco, representa os Jogos Paralímpicos.

Os dois robôs têm olhos grandes e orelhas pontiagudas, com múltiplas articulações e braços que podem ser controlados à distância.

Fabricados em associação com a montadora Toyota, os robôs não podem falar, mas as câmaras posicionadas nas suas cabeças permitem que reconheçam as expressões no rosto da pessoa que está na sua frente e tenham uma reação de acordo.