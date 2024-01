“Depois de não conseguir chegar aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 por causa da covid-19, sem dúvida alguma que esta qualificação é um objetivo deste ano, mais pessoal do que qualquer outra coisa, porque gostava mesmo de poder dar isso a Portugal, representar Portugal”, afirmou o surfista, em entrevista à agência Lusa.

Com a tetracampeã lusa Teresa Bonvalot já qualificada para Paris2024 (depois de já ter marcado presença na capital japonesa, juntamente com Yolanda Hopkins), as últimas vagas para a competição vão estar em disputa em Porto Rico, entre 22 de fevereiro e 2 de março.

E ‘Kikas’ quer aproveitar o ritmo do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), que arranca no domingo, no Havai, para tentar alcançar um lugar na competição olímpica de Paris2024, que vai ser disputada em Tehaupoo, na Polinésia Francesa.

“É um objetivo. É em Porto Rico, um sítio onde nunca estive, é um campeonato que vai começar logo a seguir a acabar Sunset [segunda prova no Havai da WSL, após Pipeline], ou seja, o período vai ser muito curto, mas estamos preparados para chegar lá, não cometer erros, competir de uma forma esperta e tentar trazer essa qualificação para Portugal”, lançou o tricampeão nacional.

De resto, além de si próprio e de ‘Teresinha’ (confirmada), Morais acredita que o contingente luso pode ser mais alargado, com Guilherme Fonseca, Guilherme Ribeiro, Francisca Veselko (campeã mundial júnior) e Yolanda Hopkins (que conquistou o quinto lugar e respetivo diploma olímpico no Japão) também na luta pela qualificação em Porto Rico, no Mundial da Associação Internacional de Surf (ISA, na sigla inglesa).

“Tenho a certeza que sim. Tanto o Guilherme Fonseca como o Guilherme Ribeiro são ótimos surfistas. Eles já mostraram isso, continuam a mostrar, por isso, está tudo em aberto. E depois temos a Francisca Veselko e a Yolanda [Hopkins], que uma delas se pode juntar à Teresa”, realçou.

E acrescentou: “São duas ótimas surfistas. A Yolanda teve um ótimo resultado em Tóquio. A Francisca teve um ótimo resultado agora, na última etapa, no Brasil, no Challenger [segunda divisão da WSL] e foi campeã mundial júnior [em 2023]. Por isso, acho que Portugal está ótimo em termos de representação. É só ter a certeza que vamos lá e conseguimos trazer essa alegria para os portugueses”.

Em abril de 2023, Teresa Bonvalot, nona classificada em Tóquio2020, na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos, assegurou uma vaga para Portugal na competição feminina de surf de Paris2024 (no Taiti), graças à 17.ª posição no ranking da WSL.