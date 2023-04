Na terceira prova do CPR, Kris Meeke/Ola Fløene estreavam-se no campeonato português pela equipa do Team Hyundai Portugal. A dupla, que substituiu Craig Breen após a sua morte nos treinos para o Rali da Croácia, levou o carro ao primeiro lugar da classificação geral, vencendo sete das nove classificativas disputadas. No final do rali, Meeke afirmou que " acima de tudo, preocupei-me em fazer um percurso o mais limpo possível. Mas é uma boa forma de acabar prova”.

Apesar da vitória, Meeke não deixou de fazer uma alusão com dedicatória tácita e emocionada ao seu amigo próximo, o malogrado Craig Breen, ao dizer, “todos sabemos por que estou aqui”, e revelou também sair do rali “com uma boa sensação do carro”.

Na segunda posição no CPR, e quarto à geral, ficaram Armindo Araújo/Luís Ramalho. A dupla do Skoda Fabia Rally2 Evo regressava do acidente na primeira prova da temporada e foram os melhores portugueses à geral. No final, o piloto de Santo Tirso reiterou a sua felicidade, afirmando que "foi uma boa prova depois do nosso terrível acidente. Chegar aqui e fazer este resultado, não cometer erros, estou muito contente, acho que fizemos um bom regresso”.

Durante todo o Rali, Ricardo Teodósio/José Teixeira estiveram em luta com Armindo Araújo, mas a dupla do Team Hyundai Portugal perdeu a luta no final. Mas, apesar da tristeza desta perda, saem daqui líderes do campeonato. No final, Teodósio afirmou que "fizemos um bom rali, mesmo se viemos com cautelas, a pensar, acima de tudo, nas contas do campeonato. Daí que tenhamos optado inclusive por uma toada mais cautelosa na Power Stage”.

Ricardo Teodósio lidera assim o CPR. Com a vitória no rali e na Power Stage, Kris Meeke conquista os primeiros 28 pontos do campeonato, estando agora a 34 pontos do líder.