Depois de ter inaugurado a jornada dupla em solo português ao ‘leme’ da principal categoria da modalidade, Johan Kristoffersson sagrou-se vencedor do ‘World RX of Portugal em Montalegre’, no distrito de Vila Real, conseguindo superar Kevin Hansen (Peugeot 208), segundo, e destronar o vencedor das edições de 2021 e 2022, Nicolas Grönholm (PWR), terceiro classificado.

O sueco, que começou o segundo dia de competição na ‘pole position’, foi o grande vencedor da primeira semifinal, numa corrida marcada pelo desempenho de Kevin Hansen (Peugeout 208), segundo, que conseguiu superar Timmy Hansen (Peugeout 208), num duelo renhido que deixou o sueco em contramão e, logo de seguida, imobilizado na pista após embate de Gustav Bergström (Volkswagen) que também não conseguiu concluir a prova.

Loeb, por sua vez, tirou partido deste ‘imbróglio’ e conquistou o terceiro lugar na semifinal.

Grönholm foi o mais rápido da segunda meia-final e a colega de equipa, Klara Andersson terminou a prova no segundo posto, superando Ole Christian Veiby, que fechou o pódio.

A final da prova ‘rainha’, que decorreu sob chuva intensa, não trouxe surpresas: Kristoffersson foi o grande vencedor da etapa portuguesa, terminando a prova com cinco segundos de vantagem face ao segundo classificado, Kevin Hansen, que conseguiu superar Grönholm.

No campeonato da Europa FIA, Enzo Ide (Audi S1) acabaria por ser o grande vencedor da categoria RX1 (Supercars), superando René Münnich (Seat Ibiza), segundo, e o líder Janis Baumanis (Peugeot 208), que fechou a ronda em terceiro lugar. Anton Marklund (Ford Fiesta), por sua vez, abandonou o circuito totalmente vencido, na sexta e última posição.

Já o português José Oliveira (Peugeot 208), o único a competir na categoria, terminou a última manga de classificação em 12.º lugar, não assegurando um lugar nas semifinais da categoria.

Contas feitas, Ide está, agora, em igualdade pontual com Baumanis, na frente da competição, ambos com 37 pontos.

Na categoria RX3 (S1600), o líder polaco Damian Litwinowicz (Audi A1) acabaria por consolidar a liderança da categoria ao vencer a final, conseguindo superar Espen Isaksætre (Audi A1), segundo, e Nils Volland (Audi A1), terceiro classificado, enquanto João Ribeiro (Audi A1) terminou a final em quinto e Jorge Machado (Audi A1) em sexto e último lugar..

Feitas as contas das classificações do fim de semana, o polaco continua na frente do ‘pelotão’, somando agora 45 pontos na competição. Espen Isaksætre assegurou o segundo posto, com um total de 35 pontos, enquanto Nils Volland, terceiro, conta agora com 21 pontos.

Na ‘turma’ lusa, destaque para João Ribeiro que saltou do 15.º para o quinto posto da tabela, somando agora 17 pontos. António Sousa (Peugeot), por sua vez, foi o único português a não pontuar na etapa portuguesa e caiu para o último posto.

Depois da jornada em solo português, organizada pelo município de Montalegre e pelo Clube Automóvel de Vila Real, o campeonato do mundo de ralicrosse, o europeu de RX1 e o de RX3 seguem viagem até Hell, na Noruega, para mais uma jornada dupla agendada para 17 e 18 de junho.