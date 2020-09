Entre 2012/13 e 2015/16, Kritciuk pertenceu aos quadros do Sporting de Braga, realizando um total de 39 encontros pela equipa principal e 14 jogos pela formação secundária, com empréstimos a Rio Ave, no qual disputou apenas três partidas, e FK Krasnodar, que o contratou em definitivo no final do período de cedência.

Com duas internacionalizações pela seleção russa, o guarda-redes, que iniciou a carreira sénior em 2008, com passagens por Akademiya Dimitrovgrad e Lada Togliatti, do seu país, antes de chegar à equipa bracarense, vai disputar um lugar na equipa com o português André Moreira, ‘dono’ na baliza nos dois primeiros encontros da temporada.

Kritciuk, de 29 anos, junta-se ao defesa Henrique, aos médios Bruno Ramires, Cauê, Afonso Taira e Afonso Sousa e aos avançados Miguel Cardoso e Richard Rodrigues como reforços à disposição do treinador Petit para a nova época, em que os ‘azuis’ somam uma vitória e uma derrota nas duas primeiras jornadas da I Liga, situando-se na oitava posição, com três pontos.