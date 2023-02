A bomba desta janela de trocas está aí: os Nets aceitaram enviar Kyrie Irving para Dallas. Com este acordo, os Mavericks vão juntar no cinco duas super-estrelas: Luka Doncic e Uncle Drew. A equipa de Brooklyn, por seu turno, recebe Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith e picks no Draft de 2029. Mas o que significa isto para ambas as equipas e para os envolvidos? Foi precisamente o que esteve em análise no Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

No episódio desta terça-feira, João Dinis e Ricardo Brito Reis falam sobre: A troca que levou Kyrie Irving para Dallas e que vai juntar Uncle Drew a Luca Doncic

O que é isto significa para os Nets e Dallas e o que muda nas suas aspirações

