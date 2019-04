O Barcelona entrou na partida decidido a resolver já as contas do título da La Liga, mas, para tal, necessitava vencer, já que o Atlético Madrid tinha batido horas antes o Valladolid em casa pela margem mínima, e o golo do colosso catalão só chegou na segunda parte, através do pé esquerdo do inevitável Lionel Messi, que soma o seu 10.º título de campeão espanhol, igualando o feito de Pirri e ficando a dois de alcançar o recorde de Paco Gento.

Com três jornadas por disputar, os 'blaugrana' passaram a somar 83 pontos, mais nove do que o Atlético de Madrid, sobre o qual têm vantagem no confronto direto.

Após os jogos de hoje, o Barcelona e os 'colchoneros' estão confirmados na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, com 83 e 74 pontos, respetivamente, com o Real Madrid no terceiro posto (65 pontos com menos um jogo do que os rivais).

Este é o segundo título consecutivo do FC Barcelona, que passa a ter 26 cetros, menos sete do que o Real Madrid, recordista de troféus.