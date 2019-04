"É altura de sancionar os árbitros porque, quando se enganam, continuam na Primeira [liga], e os jogadores e as equipas é que sofrem sempre. Mais profissionalismo, mais respeito naquela que dizem ser a melhor Liga do mundo. Já sei que muitos não querem o Getafe na 'Champions'. Então metam lá quem querem e que acabe já o campeonato. Respeito, senhores, respeito", escreveu o lateral luso.

Também o Sevilha (55 pontos) saiu hoje derrotado da visita ao Girona (17.º), com um golo solitário do médio espanhol Portu, desperdiçando a oportunidade de ultrapassar o Getafe no quarto lugar da La Liga.

Como um azar nunca vem só, além da perda de pontos, os andaluzes perderam também o central português Daniel Carriço, que abandonou o relvado lesionado na coxa esquerda aos 78 minutos e juntou-se nas ‘baixas’ a André Silva, que ficou fora dos convocados.

Já o Valência de Gonçalo Guedes (foi titular mas deixou o campo aos 83 minutos), que segue no sexto lugar com 52 pontos, também vacilou, perdendo em casa com o Eibar por 1-0, com um golo do veterano avançado brasileiro Charles ao cair do pano (90+3).

Na outra partida hoje realizada em Espanha, o Villarreal não foi além de um empate caseiro 1-1 com o último classificado, o Huesca, seguindo agora na 14.ª posição, apenas cinco pontos acima da 'linha d'água'.