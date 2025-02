“É um jogo importante para o campeonato, [mas] para a temporada do Benfica não pode ser. Para a temporada do Benfica, o que importa, neste momento, é o jogo com o Moreirense”, atirou o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.

O treinador tinha sido questionado sobre a possibilidade de ganhar pontos a pelo menos um dos rivais diretos na luta pelo título, dependendo do resultado que se verificar no embate de hoje, no Estádio do Dragão.

Antes, Lage já tinha deixado elogios ao Moreirense, “uma grande equipa, que está a fazer um belíssimo campeonato”, o que obriga a sua equipa a estar ao seu “melhor nível para vencer”.

“É o nosso grande objetivo, porque vamos entrar novamente num ciclo terrível. Não tanto pela consequência de jogos, como foi o último mês, mas sim pelo espaço de tempo entre os jogos”, justificou.

Para isso, técnico confirmou que já poderá utilizar os reforços contratados no mercado de transferências de janeiro, nomeadamente Manu Silva, que já atuou na visita ao Estrela da Amadora, Samuel Dahl, Bruma e Andrea Belotti, inscritos na segunda-feira.

De fora, ficam Arthur Cabral, que “entretanto lesionou-se”, e Di María, que o técnico espera recuperar antes da visita ao Mónaco, para o ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

“O Di María não está disponível para este jogo e a nossa ideia é que, eventualmente, no próximo jogo possa estar”, revelou o técnico que sucedeu a Roger Schmidt em setembro.

O Benfica recebe o Moreirense no sábado, em partida da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

A equipa orientada por Bruno Lage segue em segundo lugar no campeonato, a seis pontos do líder, o Sporting, e com mais dois do que o FC Porto, rivais diretos na luta pelo título que se defrontam hoje, às 20:15, no Estádio do Dragão.

O Moreirense, comandado pelo antigo jogador do Benfica César Peixoto, segue em 11.º lugar, com 23 pontos, mas não vence desde 5 de dezembro, quando bateu o Sporting (2-1), então orientado por João Pereira, na 13.ª jornada.