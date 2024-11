Norris, que garantiu a oitava ‘pole’ da carreira, sétima desta temporada, fez a melhor volta em 1.23,405 minutos, batendo o compatriota George Russell (Mercedes) por 0,173, com o japonês Yuki Tsunoda (RB) a surpreender com o terceiro lugar, a 0,706.

O tricampeão e líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull), partirá da 17.ª posição da grelha, depois de ter ficado eliminado na Q2 devido a uma bandeira vermelha provocada por um acidente do canadiano Lance Stroll (Aston Martin).

O piloto neerlandês terminou a qualificação, que teve de ser adiada de sábado para domingo devido à chuva, na 12.ª posição, mas sofrerá uma penalização de cinco lugares na grelha por ter trocado o motor de combustão interna do seu Red Bull.

Verstappen estava a fazer a sua tentativa de volta rápida quando Stroll embateu nas barreiras de proteção, a 46 segundos do final da Q2, levando a direção de prova a dar por terminada a sessão por questões de segurança, impedindo Verstappen de completar a sua volta lançada.

O acidente de Stroll foi apenas um dos cinco que obrigaram à amostragem de bandeiras vermelhas e consequente interrupção.

A primeira foi provocada pelo argentino Franco Colapinto (Williams), ainda na Q1.

Seguiu-se o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), já na Q2, num despiste violento que deixou o seu carro bastante destruído, tal como o de Colapinto.

Ainda na Q2, mas já nos últimos minutos, foi Stroll a ser apanhado na ‘armadilha’ da chuva.

Por fim, na Q3, o espanhol Fernando Alonso bateu com o segundo Aston Martin, tal como o tailandês Alexander Albon com o segundo Williams, a obrigar os mecânicos das duas equipas a trabalho extra.

Desta forma, Norris, que parte com 44 pontos de atraso face a Verstappen, tem uma oportunidade de ouro para recuperar pontos no Mundial de pilotos, pois o neerlandês partirá do 17.º posto quando só os 10 primeiros pontuam.

No entanto, prevê-se chuva em São Paulo para a hora da corrida, que foi antecipada em uma hora e meia, para as 15:30 (horas em Lisboa).