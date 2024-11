Norris, que largou do segundo lugar da grelha, aproveitou a ajuda do companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren), que o deixou passar a três voltas do final, para vencer com 0,593 segundos de vantagem sobre o australiano e 1,497 sobre Max Verstappen (Red Bull), que foi terceiro.

O piloto neerlandês largou da quarta posição da grelha, mas, na volta 14 das 24, ultrapassou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que era terceiro.

Ainda tentou ir no encalço do duo da McLaren, mas a desistência do alemão Nico Hulkenberg (Haas), a três voltas do final, com problemas mecânicos, obrigou a direção de corrida a introduzir o safety car virtual até à última volta, limitando o tempo disponível para recuperar.

“Foi uma corrida difícil. O ritmo foi bom, mas no DRS é difícil de atacar. Ainda assim, foi promissor, foi bom. Amanhã (domingo)pode chover, vamos ver”, disse o neerlandês.

Oscar Piastri dominou toda a prova, mas acabaria por deixar passar o companheiro de equipa, que está em luta pelo título com Verstappen.

“Foi um bom dia para a equipa, com muitos pontos somados. Aprendemos muita coisa para amanhã. Temos de melhorar algumas coisas”, sublinhou.

Lando Norris é que não se esqueceu do gesto do companheiro de equipa.

“Agradeço ao Oscar. Fizemos um grande trabalho como equipa. O Oscar merecia [a vitória], mas fizemos o que tínhamos de fazer”, frisou.

Com estes resultados, Max Verstappen continua na frente do campeonato, agora com 368 pontos, contra os 323 de Lando Norris (menos 45), que recuperou dois pontos nesta corrida sprint.

Esta foi a primeira vitória de Norris nas sprints, pondo fim a seis vitórias consecutivas de Verstappen nestas provas mais curtas.

No domingo disputa-se a corrida principal.