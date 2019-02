A Lazio e o AC Milan empataram hoje sem golos na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália em futebol, adiando a decisão do 'bilhete' para a final para o dia 24 de abril, em Milão.

No estádio Olímpico de Roma, os atuais sexto e quarto classificados da Liga italiana equivaleram-se, com as defesas a serem francamente mais eficazes que os ataques, num jogo com alguma sorte por parte dos visitantes.

A Lazio pode queixar-se de um penálti não assinalado, aos 32 minutos, no auge da fase de jogo em que estava mais pressionante. Na segunda parte destaca-se um remate de Ciro Immobile à trave, aos 79 minutos.

Depois da eliminação da Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, na ronda anterior, às mãos da Atalanta, a Taça de Itália ficou especialmente aberta, já sem nenhum dos três clubes mais bem classificados em prova.

Na outra meia-final, que arranca quarta-feira, jogam Fiorentina (nono) e Atalanta (oitavo).