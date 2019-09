Na conferência de imprensa de antevisão da partida de quinta-feira em Eindhoven, no ‘arranque’ do grupo D da competição, Van Bommel disse estar consciente de que o Sporting tem sofrido golos em todos os jogos e que a sua equipa tem melhorado a sua eficácia ofensiva – goleou o Vitesse por 5-0 no passado fim de semana, para a Liga holandesa -, mas ainda assim rejeita favoritismo do PSV, até porque, apontou, “o Sporting também marca muitos golos”.

“Não podemos falar de favoritos neste jogo. É verdade que temos muita qualidade ofensiva e que temos estado a melhorar de jogo para jogo. Tentamos marcar muitos golos em todos os jogos e espero marcar golos também amanhã [quinta-feira]. O Sporting pode ter sofrido golos em todos os jogos, mas também marcam muitos”, observou, ‘rematando’ que espera por isso um bom espetáculo de futebol “entre duas grandes equipas”.

Questionado sobre a recente mudança no comando técnico do Sporting, e se isso representa um problema adicional para o PSV, o antigo internacional holandês admitiu que “cada treinador tem as suas ideias, a sua filosofia”, pelo que é de esperar mudanças na equipa portuguesa com Leonel Pontes ao comando, mas garantiu que o PSV não olha em demasia para os adversários.

“O Marcel [Keizer] já lá não está, por isso temos que analisar tão rapidamente quanto possível [o adversário], e fizemo-lo. Mas em geral olhamos para nós, para a forma como queremos jogar, e a nossa filosofia é preparar o nosso próprio jogo. Temos em mente o adversário, mas isso não é o mais importante”, declarou o técnico, que confirmou o afastamento da partida de quinta-feira dos médios Érick Gutiérrez e Gastón Pereiro, ambos lesionados.

Presente na conferência de imprensa esteve outro médio, o holandês Jorrit Hendrix, que admitiu que na quinta-feira se defrontarão as duas equipas teoricamente mais fortes do grupo, que integra ainda os austríacos do LASK e os noruegueses do Rosenborg, esperando por isso “um encontro difícil”, embora saiba que “o Sporting não começou muito bem” a época.

“Sei que o Sporting estava no ‘pote’ 1 e nós no 2 [no sorteio para a fase de grupos], pelo que acho que pode dizer-se que somos as melhores equipas do grupo. Sei que o Sporting não começou muito bem, que está em quinto lugar na Liga portuguesa, mas as noites europeias são diferentes, e sabemos que o Sporting é uma grande equipa e faz bons resultados na Europa, por isso espero um encontro difícil”, declarou.

PSV Eindhoven e Sporting defrontam-se na quinta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, no Philips Stadion de Eindhoven, Holanda, às 18:55 locais, 17:55 de Lisboa.