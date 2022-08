“O elenco do meio-campo da Juventus fica enriquecido: Leandro Paredes é oficialmente novo jogador da Juventus. O argentino chega por empréstimo do Paris Saint-Germain”, escreveu o emblema de Turim, no sítio oficial na Internet, revelando que o negócio inclui uma opção de compra no final da cedência, no valor de 22,6 milhões de euros.

Depois de ter vestido as ‘cores’ do Chievo, em 2013/14, da Roma, em 2014/15, e Empoli, em 2015/16, a Juventus será o quarto clube que o médio defensivo, de 28 anos, irá representar na carreira.

Leandro Paredes estava desde a época 2018/19 no PSG, no qual atuam os internacionais lusos Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches, após ter servido os russos do Zenit durante uma época e meia.