“Ouvi literalmente a tua voz no domingo da manhã, antes de deixar Filadélfia e regressar a LA [Los Angeles]. Nunca pensei, em um milhão de anos, que seria a última conversa que teríamos (…). Meu irmão, estou de coração partido e devastado”, escreveu o extremo dos Lakers na sua conta no Instagram.

LeBron James, conhecido por King James, ultrapassou Kobe Bryant no terceiro lugar dos melhores marcadores de sempre, e a antiga estrela, que se retirou em 2016, tinha enviado no domingo, no dia em que morreu, uma mensagem de apoio ao amigo.

O extremo dos Lakers demorou a reagir à morte de Kobe, justificando a dor que sentiu e a incapacidade de verbalizar algo.

“Não estou preparado, mas aqui estou. Estou sentado a tentar escrever, mas, sempre que tento, volto a chorar, a pensar em ti, na minha ‘sobrinha’ Gigi e na amizade/ligação/irmandade que tínhamos”, explicou LeBron no Instagram.

Entre juras de amor ao amigo, o jogador disse que o seu coração estava com a Vanessa [mulher de Kobe Bryant] e as miúdas, filhas, e que pretende continuar o legado do antigo jogador.

“Prometo-te que vou continuar o teu legado. Representas tanto para nós, especialmente para a ‘Nação Lakers’, e é minha responsabilidade deixar isto para trás e seguir em frente. Por favor, dá-me forças e olha por mim”, acrescentou ‘King James’.

Kobe Bryant morreu no domingo, aos 41 anos, num acidente de helicóptero nos arredores de Calabasas, no sul da Califórnia, que vitimou nove pessoas, entre as quais a sua filha Gianna, de 13 anos.