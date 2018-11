O extremo LeBron James tornou-se o quinto melhor marcador da história de Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), com um total de 31.425 pontos, ao marcar 44 na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os Portland Trail Blazers.

James, que se estreou na NBA em 2003, foi decisivo para o triunfo alcançado na quarta-feira pelos Lakers, por 126-117, cotando-se como o melhor marcador do encontro, com 44 pontos, ultrapassando por seis o registo de Wilt Chamberlain que, entre 1959 e 1973, anotou 31.419 pontos.

Designado quatro vezes MVP (jogador mais valioso) da época regular da NBA, em 2008/09, 2009/10, 2011/12 e 2012/13, James tem ainda quatro jogadores à sua frente, numa lista liderada por Kareem Abdul-Jabbar, melhor marcador de sempre, com 38.387.

Michael Jordan encontra-se no quarto lugar dos maiores artilheiros de sempre, com 32.292 pontos, antecedido por Kobe Bryant, com 33.643 pontos, enquanto Karl Malone, com 36.928 pontos, é o segundo classificado.

James começou a época como sétimo melhor marcador de sempre da NBA, tendo, entretanto, ultrapassado Dirk Nowittzki e Wilt Chamberlain, e, se mantiver a média de 27 pontos por jogo, ultrapassará Michael Jordan no início de janeiro.

Na jornada de quarta-feira da NBA, destacou-se também a derrota dos Jazz, a mais pesada desde que a equipa se mudou para Utah, ao perder com os Dallas Mavericks por 118-68.

A derrota mais pesada dos Jazz foi registada em 14 de março de 1979, quando perdeu com Milwaukee por 158-102, em Nova Orleães.