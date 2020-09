Internacional belga por sete vezes, Castagne, de 24 anos, lateral que pode jogar quer à direita quer à esquerda, foi transferido em 2017 dos belgas do Genk, onde esteve durante três anos, para a Atalanta, que ajudou a qualificar para a Liga dos Campeões Europeus pela primeira vez na história.

Na última época jogou 35 vezes em todas as competições pela Atalanta, seis delas na Liga dos Campeões, competição na qual a equipa de Bérgamo fez uma campanha excelente, só eliminada nos quartos de final pelos franceses do Paris Saint-Germain, finalista vencido [derrota por 1-0 frente aos alemães do Bayern Munique].

No Leicester, Timothy Castagne vai ser colega de equipa do internacional português Ricardo Pereira.

A nível de seleção, foi internacional nos escalões de formação e estreou-se na seleção principal frente à Escócia, num jogo particular, em setembro de 2018, em Hampden Park, em Glasgow, tendo somado mais seis internacionalizações e um golo marcado ao Cazaquistão, nas eliminatórias para o Euro2020 [adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19], em junho de 2019.