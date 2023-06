Leigh Ellis despediu-se para viajar e jogar basquetebol pelo mundo. E quando parou em Lisboa, contou-nos tudo

O Bola ao Ar internacionalizou-se, e João Dinis e Ricardo Brito Reis receberam em estúdio Leigh Ellis, um popular comentador/podcaster australiano que vive do outro lado do Atlântico, mais concretamente em Atlanta, nos EUA, e a quem já apelidam de "Anthony Bourdain do basquetebol" por ter deixado o emprego para viajar por 20 países e jogar na rua com as comunidades locais, numa iniciativa a que apelidou de "20 Cities, 20 Countries, 20 Games".

Na Parte 2 (Parte 1 já está disponível aqui) deste episódio-duplo especial, a conversa passa impreterivelmente pelas suas aventuras durante esta jornada, entre elas:

A carreira enquanto podcaster e o porquê de já não o ser (era um dos anfitriões do "No Dunks", podcast da The Athletic, publicação de desporto adquirida pelo New York Times em 2022);

O que anda a fazer por Lisboa e pelo resto do mundo;

A hospitalidade do pai de Luka Doncic, estrela da NBA e dos Dallas Mavericks;

E, claro, muito mais.

