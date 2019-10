A equipa, que venceu no Estádio da Luz para a ‘Champions’ (2-1), esteve a vencer até aos 82 minutos, depois de Timo Werner ter feito o 1-0, aos 54 minutos, mas Wenghorst encostou na pequena área para a igualdade, já perto do final.

Foi um ‘balde de água’ fria para o Leipzig, que poderia ter chegado à liderança provisória (é quarto, com 15 pontos), à semelhança do Bayern Munique (3.º), com o campeão a cair nos descontos, em casa do Augsburgo (15.º), num empate a 2-2.

Os bávaros, heptacampeões em título, viram-se a perder com um golo ‘madrugador’ de Richter (03 minutos), mas Lewandowski e Gnabry deram a volta ao marcador, aos 14 e 49 minutos, respetivamente, antes de Finnbogadoson deixar em festa o público da casa.

O avançado islandês, que tinha entrado aos 69 minutos, apareceu no meio dos centrais, a desviar um cruzamento da direita, aos 90+2, perante o ar desalentado do treinador do Bayern, Nico Kovac, e os festejos no lado contrário.

Estes empates mantêm o Borussia Moenchengladbach na liderança na 'Bundesliga', com a equipa a jogar ainda hoje, em visita ao Borussia Dortmund, que está em nono lugar, a quatro pontos da frente.

Com os mesmos 16 pontos da formação de Moenchengladbach está o Wolfsburgo, face ao empate em casa do Leipzig.

Em outros jogos da oitava jornada, o Fortuna Dusseldorf (13º) bateu em casa por 1-0 o Mainz (16.º) reduzido a dez jogadores desde o final da primeira parte, por expulsão de Edimilson Fernandes, e o Union Berlim (14.º) surpreendeu por 2-0 o Friburgo (6.º), que só tinha vitórias fora.

Na sexta-feira, o Eintracht Frankfurt, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, venceu o Bayer Leverkusen, com um ‘bis’ de Gonçalo Paciência e um golo de Bas Dost, com a ronda a prosseguir no domingo com os jogos Colónia-Paderborn e Hoffenheim-Schalke.