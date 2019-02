O Leipzig falhou hoje o ‘assalto’ ao terceiro lugar da I Liga alemã de futebol, ao ceder um empate a um golo em casa frente ao Hoffenheim, no jogo que fechou a 23ª jornada.

O Hoffenheim entrou forte no jogo e marcou cedo, aos 22 minutos, pelo avançado croata Andrej Kramaric, vantagem que se manteve até ao intervalo, lisonjeira para os donos da casa.

Na segunda parte, o Leipzig, sem Bruma, inverteu a tendência do jogo e foi à procura do empate, que viria a alcançar somente ao minuto 89, pelo central húngaro Willi Orban.

Com este empate, e correspondente perda de dois pontos em casa, o Leipzig desperdiçou a oportunidade de subir ao terceiro lugar, ocupado pelo Borússia Mönchegladbach, que soma 43 pontos, mais um do que a equipa do leste da Alemanha.

A ‘Bundesliga’ é liderada pelo Borússia Dortmund, com 54 pontos, seguido do Bayern Munique, com 51.