Recuemos até 2008, quando Lewis Hamilton estava na moda. O inglês acabava de se tornar por apenas um ponto no mais jovem campeão do Mundo de F1, apenas com 23 anos. Para muitos, o sucesso vinha com um ano de atraso, depois de no ano de estreia, em 2007, Hamilton ter perdido o título por apenas um ponto, apesar de ter ido para a última corrida como favorito. Além disso, competia contra Fernando Alonso, nada mais nada menos do que o bicampeão do Mundo em título, o homem que derrotou Schumacher. Em 2008, o jovem piloto da McLaren não foi tão consistente, mas teve o apoio total da equipa e conseguiu superar Felipe Massa (Ferrari) na corrida para o título.

Depois de duas épocas de muito e precoce sucesso, os entendidos em Fórmula 1 apostavam que Hamilton se tornaria no “próximo Scumacher”, partindo também de um ponto essencial, o jovem vestia as cores da McLaren, a equipa com mais sucesso na F1, a seguir à Ferrari.

Só que o desporto tem um particular gosto em não seguir as expectativas dos entendidos e esse domínio que se esperava não se concretizou. Durante os anos seguintes, como piloto da McLaren, Hamilton viu-se incapaz de fazer uma verdadeira campanha de luta pelo título de campeão. Apesar de em 2010 e 2012 ter feito épocas de grande nível, a McLaren não teve ao melhor nível e nunca conseguiu competir de igual para igual com a Red Bull.

Em 2010, Hamilton ainda chegou à última corrida com possibilidades matemáticas de atingir o título, mas foi Sebastian Vettel que superou tudo e todos e bateu o então favorito Fernando Alonso, tornando-se no mais jovem campeão do Mundo de F1, destronando Hamilton.

Adivinhava-se uma mudança de paradigma. A F1 apostava agora numa nova superestrela em ascensão: Sebastian Vettel; ainda mais jovem do que Hamilton e na nova equipa sensação da F1. 2010 tinha sido o ano em que a McLaren e a Ferrari viram-se ultrapassadas pelo poderio aerodinâmico da Red Bull. Apesar de Hamilton e Alonso terem sido considerados, por muitos especialistas, como os melhores pilotos da temporada, o título caiu para Vettel, que começava agora um trajeto de enorme sucesso.

2011 foi mais uma época que provava o esmagador domínio da equipa austríaca, com Alonso e Hamilton a fazerem épocas abaixo do seu rendimento. Por sua vez, Vettel confirmava que o seu sucesso estava para durar, tornava-se bicampeão, igualando Alonso e superando-se a Hamilton.