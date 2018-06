O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão do mundo em título, conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio de França, oitava prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Hamilton obteve assim a terceira ‘pole’ da presente temporada e partirá do primeiro lugar da grelha de partida no domingo, numa corrida em que tentará recuperar o primeiro lugar do campeonato, no qual ocupa o segundo posto, a apenas um ponto do líder, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), hoje terceiro na qualificação.

No circuito de Paul Ricard, que regressa à Fórmula 1 28 anos depois, Hamilton marcou um ‘crono’ de 1.30,028 minutos, assegurando assim a sua 75.ª ‘pole position’ da carreira, tendo superado o seu companheiro de equipa, o finlandês Valteri Bottas, segundo com 1.30,417.

Na segunda linha da grelha de partida ficou Vettel, logo à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), enquanto o outro Red Bull, do australiano Daniel Ricciardo, ocupa a terceira linha, juntamente com o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari).

A prova está marcada para as 15:10 de Lisboa, um pouco mais tarde do que o habitual em corridas na Europa, para que não coincida com a partida do campeonato do mundo de futebol entre Inglaterra e Panamá, agendado para as 13:00.

O circuito de Paul Ricard não alberga o Grande Prémio de França desde 1990, ano em que o francês Alain Prost venceu a corrida em Ferrari.