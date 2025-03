Na segunda corrida que disputa pela Ferrari, Hamilton, que largou da pole position, gastou 30.39,965 minutos para completar as 19 voltas previstas, deixando na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 6,889 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 9,804, depois de partir do segundo posto.

Esta é a primeira vitória de Hamilton, sete vezes campeão mundial (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2029 e 2020), em corridas sprint e com as cores da Ferrari, numa prova em que o português Pedro Lamy se juntou ao painel de comissários, tendo, ainda, Rui Marques como diretor de corrida.

O piloto britânico aguentou a primeira posição no arranque, face ao ataque de Verstappen. O campeão mundial ainda pressionou Hamilton até meio da corrida, chegando a rodar a menos de meio segundo, mas os pneus não aguentaram a degradação provocada pelo novo asfalto da pista chinesa e Max acabaria até por perder o segundo lugar para Oscar Piastri.

“A corrida foi difícil. Muita gente subestimou a dificuldade em entrar numa nova equipa, as dificuldades de comunicação. Ouvi muitas críticas. É bom vir aqui e sentir-me confortável com o carro. Na Austrália não me senti confortável com o carro”, disse Hamilton.

O piloto britânico pediu paciência aos adeptos pois “Roma não se fez num dia”.

“Não sinto a pressão. Sei que os fãs e a equipa querem vencer mas Roma não se fez num dia. Isto é uma maratona e não um sprint”, concluiu.

O britânico George Russell (Mercedes) aguentou o quarto lugar face ao ataque final do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quinto.

O líder do Mundial, o britânico Lando Norris (McLaren) não foi além do oitavo lugar, depois de uma corrida em que nunca teve ritmo para acompanhar os pilotos da frente, depois de ter dominado a prova de abertura do Mundial, na Austrália.

Uma quebra de rendimento que pode estar associada à alteração de regulamentos imposta pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) a partir deste GP, que reduziu substancialmente a tolerância de flexibilidade da asa traseira dos monolugares.

Com estes resultados, Lando Norris mantém a liderança do campeonato, com 26 pontos, mas agora com Max Verstappen a apenas dois, na segunda posição. George Russell é terceiro, com 20.

Domingo disputa-se a corrida principal.