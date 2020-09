Nos jogos de hoje da Liga B, a Rússia bateu a Sérvia por 3-1, com um ‘bis' de Dzyuba e um golo de Karavaev, enquanto Mitrovic apontou o único tento da formação derrotada.

A Hungria venceu a Turquia por 1-0, com Dominik Szoboszlai a marcar o único golo do encontro, o País de Gales ganhou à Finlândia (1-0), com Kieffer Moore em destaque ao assinalar o golo dos britânicos, e a Bulgária e a Irlanda empataram a uma bola, com o golo dos búlgaros apontado por Kraev (ex-Gil Vicente) e Duffy a conseguir a igualdade já em tempo de compensação (90+3).

Na Liga C, a Eslovénia e a Grécia empataram (0-0), tal como a Moldávia e o Kosovo (1-1), com Nicolaescu e Kololi, respetivamente, em destaque, ao assinalarem os golos da partida.

Na seleção da Eslovénia, o avançado do Sporting Andraz Sporar foi titular e jogou os 90 minutos da partida frente à Grécia, mas não conseguiu evitar o nulo.

Na Liga D, a Letónia empatou a zero na receção a Andorra, enquanto as Ilhas Faroe venceram Malta por 3-2.