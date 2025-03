“Estou convencido de que a União Europeia, tal como os Estados Unidos, deve iniciar conversações diretas com a Rússia sobre um cessar-fogo e paz duradoura na Ucrânia”, escreveu Orbán na carta, cuja autenticidade foi confirmada por diplomatas europeus à AFP.

Também a Europa Press salienta que na carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Orbán destaca a dificuldade de se encontrar um consenso sobre a Ucrânia entre os membros da União Europeia.

Orbán salienta as “diferenças estratégicas na abordagem [europeia] à Ucrânia que não podem ser ultrapassadas por rascunhos ou comunicados”.

A Hungria tem sido um obstáculo à unidade da União Europeia relativamente à guerra na Ucrânia, tendo Orbán desafiado, no ano passado, Bruxelas a visitar o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo.

Os líderes europeus vão reunir-se no domingo em Londres com vista a reforçar o apoio à Ucrânia.

A Rússia que invadiu a Ucrânia há três anos, exige ficar com quatro regiões no leste e no sul do país, além da Crimeia anexada em 2014, e que o Kiev não adira à NATO, o que já foi recusado pelos ucranianos.

A visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca na sexta-feira transformou-se num confronto verbal quando Donald Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, acusaram o líder ucraniano de não estar grato pela ajuda norte-americana e de recusar conversações de paz.

O confronto levou o Presidente ucraniano a abandonar prematuramente a Casa Branca, sem assinar o previsto acordo sobre minerais.