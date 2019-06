O jogador formado no Benfica diz que Portugal vai encontrar uma Suíça “forte” e rejeitou qualquer tipo de favoritismo da seleção nacional numa fase tão adiantada da prova, mesmo atuando em casa.

“Todas as equipas que aqui estão têm legítimas aspirações de ganhar. É bom jogar em casa, com os nossos adeptos. Isso vai ser ótimo, mas, numa fase final, com seleções tão fortes, é difícil falar em favoritos”, considerou.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do alemão Felix Brych.

Na quinta-feira, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final da Liga das Nações, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.