"Ele para nós é o melhor do mundo. É importante tê-lo connosco. Agora estamos todos e podemos começar a preparar da melhor forma a competição", considerou José Fonte.

A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores apenas obrigados a comparecer nos treinos, estando a concentração para estágio agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.