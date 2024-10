Após um arranque ‘perfeito’, com vitórias caseiras sobre Croácia (2-1) e Escócia (2-1), se regressar da capital polaca com nove pontos na ‘bagagem’, numa nova versão de competição em que agora os dois primeiros classificados de cada grupo alcançam a qualificação, só um desastre completo na segunda volta poderá afastar Portugal da próxima fase.

Um triunfo em Varsóvia e um deslize da Croácia em Zagreb com a Escócia é mesmo o cenário desejado pela equipa de Roberto Martínez, que pode assim confirmar o apuramento na terça-feira em Glasgow perante os escoceses.

Já a Polónia vai entrar em campo com três pontos, que foram obtidos com uma vitória ‘dramática’ na Escócia (3-2 com o golo decisivo a surgir aos 90+7 minutos), isto depois de já ter perdido na Croácia (1-0).

Ausentes no mês passado, João Cancelo, Otávio e Francisco Conceição estão de regresso aos convocados de Portugal, com os defesas Renato Veiga e Tomás Araújo, e o médio Samuel Costa a poderem fazer a estreia absoluta. Também Francisco Trincão poderá fazer o seu primeiro jogo na ‘era’ Martínez.

Depois de ter sido determinante perante a Croácia e a Escócia, com um golo em cada jogo, Cristiano Ronaldo vai tentar somar o terceiro encontro seguido a marcar e chegar aos 133 pela seleção nacional.

Do lado da Polónia, o grande perigo volta a ser Robert Lewandowski, que, aos 36 anos, está a fazer um notável arranque de temporada no FC Barcelona, com 12 golos em 11 jogos.

Tal como em 2018, as duas seleções encontram-se novamente na fase de grupos da Liga das Nações, com a seleção lusa a registar, na altura, um importante triunfo em Chorzow, por 3-2.

Antes de um particular em Varsóvia, em 2012, que terminou num nulo, a seleção nacional caiu pela primeira, e até agora única vez em solo polaco, em 2006, na qualificação para o Euro2008, também em Chorzow, com um desaire por 2-1.

A mesma cidade polaca serviu de cenário para o primeiro jogo de sempre de Portugal no país, em 1977, no caminho sem sucesso para o Mundial1978 (1-1), seguindo-se um triunfo em 1982, por 1-0, mas em Wroclaw, que ajudou ao apuramento para o Euro1984.

No total, a seleção lusa tem duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota com a Polónia a jogar fora e também um registo positivo em termos globais, com cinco triunfos, cinco empates e três desaire nas 13 vezes que se encontraram.

O Polónia-Portugal vai ser disputado no Estádio Nacional de Varsóvia, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), e vai ser arbitrado pelo neerlandês Serdar Gozubuyuk.