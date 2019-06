Una! (Unam-se!)

Lude! (Joguem!)

Certa! (Lutem!)

Una! (Unam-se!)

Praesta! (Liderem!)

Vince! (Ganhem!)

Este é o hino que abrirá a 1ª edição da final da Liga da Nações, competição que se estreia a nível europeu, em solo português, reunindo, numa final four, Portugal-Suíça, disputado hoje no Estádio do Dragão (19h45), no Porto e Inglaterra-Holanda, amanhã, em Guimarães, no Estádio Afonso Henriques (19h45), a que se seguirá o jogo para definir o 3º lugar e a esperada final, dia 9, respetivamente na cidade Berço e na Invicta.

Composto por Giorgio Tuinfort e Franck van der Heijden e gravado com a ajuda do Coro da Rádio da Holanda e da Orquestra Filarmónica da Rádio, sediada na cidade holandesa de Hilversum, apela, em latim, à união dos povos pelo futebol, apesar de, em campo, a procura pela vitória seja o propósito. "Uma (Unam-se), Lude (Joguem), Certa (Lutem) e Vince (Ganhem)", escutar-se-á.

A prova, recorde-se, entrou com pezinhos de lã na família do futebol europeu. Com uma Europa mergulhada a nível competitivo entre os Europeus e Mundiais, a ideia de Yngve Hallén, presidente da Federação Norueguesa de Futebol, começa a ganhar vida em setembro de 2013 durante o Comité Executivo que teve lugar na cidade de Dubrovnik, Croácia. Apontava para criação de uma prova bianual entre as seleções europeias que surgisse para, de um lado, substituir os “amigáveis”, e, por outro, dar mais competitividade às seleções nacionais.

A competição ganhou forma nos corredores da estrutura máxima do futebol europeu, no então reinado de Michel Platini, e foi aprovada, por unanimidade, no 38º Congresso Ordinário da UEFA, em Astana, a 27 de março de 2014, debaixo da égide do secretário-geral da UEFA, Giovanni Infantino (atual presidente da FIFA). A prova viu a luz do dia com Aleksander Čeferin, eleito em setembro de 2016, que assistiu ao pontapé de partida da fase de grupos que envolveu os 55 países, de setembro a novembro do ano passado, e à decisão sobre que país seria o anfitrião da estreia de mais uma competição entre seleções.