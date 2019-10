Mais de 59 anos após o triunfo inaugural, perante os escoceses do Hearts, em Edimburgo, em 29 de setembro de 1960, para a primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões de 1960/61, os ‘encarnados’ atingiram esta marca à quarta tentativa.

Depois de não o terem conseguido a época passada, em Frankfurt (0-2 com o Eintracht, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa) e já na presente, com o Leipzig (1-2) e na casa do Zenit (1-3), os ‘encarnados’ juntaram-se, finalmente, a um lote de colossos do futebol continental, composto por FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique, Juventus, Liverpool, AC Milan e Ajax.

José Águas, o ‘capitão’ que levantou a Taça dos Campeões em 1060/61 e 1961/62, e José Augusto, lenda viva dos bicampeões, foram os autores dos golos da histórica primeira vitória, que embalou a equipa para o primeiro título europeu.

Os ‘encarnados’ somam 113 triunfos na principal competição europeia de clubes, sendo 68 na antiga Taça dos Campeões e 45 na Liga dos Campeões (desde 1992/93), mais 21 na Taça das Taças, duas na Taça das Cidades com Feiras, 35 na Taça UEFA e 29 na Liga Europa.

Dos 200 triunfos, 139 acontecerem em casa, 59 fora e dois em campo neutro, precisamente os dois mais emblemáticos, os que permitem ao Benfica ostentar orgulhosamente o estatuto de bicampeão europeu.

Em Berna, a sétima vitória europeia, face ao FC Barcelona, por 3-2, valeu a conquista da Taça dos Campeões de 1960/61 e, em Amesterdão, o 11.º triunfo, perante o Real Madrid, por 5-3, significou a revalidação do cetro, em 1961/62.