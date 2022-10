No Estádio da Luz, o argentino Lionel Messi adiantou os parisienses, aos 22 minutos, mas um autogolo do internacional português Danilo Pereira, aos 41, repôs a igualdade e fixou o resultado do duelo, que será reeditado na próxima semana, em Paris, para a quarta ronda da prova 'milionária'.

PSG e Benfica seguem, assim, 'colados' na liderança do grupo H, ambos com sete pontos, à frente da Juventus, terceira, com três pontos, e que hoje venceu por 3-1 o Maccabi Haifa, último, sem qualquer ponto.