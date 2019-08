Numa cerimónia que começou com uma retrospetiva da edição do ano passado (ganha pelo Liverpool) e com uma homenagem a Eric Cantona, não demorou muito até se começarem a formar os grupos daquela que é a prova rainha das competições europeias.

Depois de Hamit Haltintop (ex-internacional turco que passou por clubes como Bayern Munique, Real Madrid ou Schalke 04), embaixador da final da competição, que se realizará em Istambul, ter trazido a tão desejada taça para o palco, foi a vez de Wesley Sneijder (ex-internacional holandês, que terminou a carreira há poucos dias) ser apresentado como o homem que iria escolher as bolas do sorteio e anunciar ao mundo a constituição dos grupos da edição deste ano da Liga dos Campeões.

Ao campeão nacional calharam em sorte o Zenit São Petersburgo (Rússia), o Lyon (França) e o RB Leipzig (Alemanha).

Nos restantes grupos, destaque para o confronto entre as equipas de Cristiano Ronaldo (Juventus) e João Félix (Atlético Madrid) no Grupo D, para a tarefa difícil do Olympiacos de Pedro Martins (que ficou no grupo de Bayern Munique, Tottenham e Estrela Vermelha), para o reencontro do Shakhtar Donetsk de Luís Castro com o Manchester City (num grupo completado por Dínamo Zagreb e Atalanta) e para o Grupo F, vencedor da edição deste ano do prémio "Grupo da Morte" ao juntar Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia de Praga.

Confira a constituição de todos os grupos abaixo:

Grupo A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

Grupo B

Bayern Munique

Tottenham

Olympiakos

Estrela Vermelha

Grupo C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dínamo Zagreb

Atalanta

Grupo D

Juventus

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moscovo

Grupo E

Liverpool

Nápoles

Salzburgo

Genk

Grupo F

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter Milão

Slavia de Praga

Grupo G

Zenit São Petersburgo

SL Benfica

Lyon

RB Leipzig

Grupo H

Chelsea

Ajax

Valência

Lille