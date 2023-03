Após o triunfo por 2-0 na Bélgica, selado com golos de João Mário, de penálti, e David Neres, os ‘encarnados’ estão na frente rumo a uma sexta presença nos ‘quartos’ na ‘era Champions’, repetindo 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22.

Face a um conjunto em estreia nesta fase da prova, a formação comandada por Roger Schmidt apresenta-se como clara favorita ao apuramento, mesmo tendo em conta que, na fase de grupos, os belgas golearam no Dragão por 4-0.

O Club Brugge está, porém, muito longe das boas exibições do início de época, seguindo com apenas dois triunfos nos 13 jogos que fez depois do Mundial2022, enquanto o Benfica chega a este encontro após quatro triunfos consecutivos.

Os ‘encarnados’, que superaram quatro (2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22) de cinco presenças nos ‘oitavos’, caindo apenas em 2016/17, face ao Borussia Dortmund, estão também invictos na receção a belgas e na atual edição da ‘Champions’.

Em casa com formações da Bélgica, o Benfica soma oito vitórias e dois empates, ainda que um deles ‘doloroso’, o 1-1 perante o Anderlecht, na segunda mão da final da Taça UEFA de 1982/83, que impediu a conquista do troféu, após o desaire em Bruxelas por 1-0.

Quanto à presente edição da Liga dos Campeões, o registo do ‘onze’ de Schmidt é de com nove vitórias e dois empates, com destaque para os dois triunfos sobre a Juventus (2-1 fora e 4-3 em casa) e as duas igualdades a um com o Paris Saint-Germain.

Como também não perdeu o último embate da época passada (3-3 com o Liverpool, em Anfield Road), o Benfica ostenta uma invencibilidade de 12 jogos e pode superar o recorde nacional do FC Porto (2003/04 e 2004/05), que igualou em Bruges.

Para o embate da segunda mão dos ‘oitavos’, Bah, Chiquinho e Gonçalo Guedes estão aptos, segundo Roger Schmidt, enquanto Otamendi, Florentino, João Mário e Gonçalo Ramos não podem ver o amarelo na Luz se quiserem alinhar na primeira mão dos ‘quartos’, fase com sorteio marcado para 17 de março.

O encontro entre Benfica e Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do turco Halil Umut Meler.