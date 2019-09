Na segunda volta, em 26 de novembro, o Benfica voltou a perder, desta vez por culpa de um ex-jogador do Sporting, o médio ofensivo Danny, que faturou aos 79 minutos. Nos descontos, o ‘capitão’ benfiquista Luisão viu pela segunda vez o amarelo.

Pela terceira vez em cinco anos, e pela segunda época seguida, Benfica e Zenit defrontaram-se na ‘Champions’ 2015/16, novamente nos oitavos de final, e, a eliminar prevaleceu de novo o conjunto português, agora comandado por Rui Vitória.

Face ao conjunto ainda liderado por Villas-Boas, os ‘encarnados’ adiantaram-se na eliminatória em 16 de fevereiro de 2016, graças a mais um golo apontado em período de descontos, desta vez aos 90+1 minutos, pelo brasileiro Jonas.

Em 9 de março, no Estádio Petrovskiy, em São Petersburgo, Hulk voltou a faturar ao Benfica, um ‘vício’ que adquiriu no FC Porto, aos 69 minutos, e deixou tudo empatado.

Na parte final do encontro, o conjunto luso conseguiu, porém, dar a volta ao resultado e selar o apuramento, com um tento do argentino Nicolás Gaitán, aos 85 minutos, e outro do brasileiro Talisca, aos 90+6.

Nos outros embates com equipas russas, o Benfica começou por afastar o Torpedo Moscovo, na primeira ronda da Taça dos Campeões de 1977/78, nos penáltis, na então capital da União Soviética, depois de 210 minutos sem golos.

Nos anos 90 do século passado, os ‘encarnados’ eliminaram mais duas equipas russas, o Dínamo Moscovo, na terceira ronda da Taça UEFA de 1992/93 (2-2 fora e 2-0 em casa), e o Lokomotiv Moscovo, na segunda eliminatória da Taça das Taças de 1996/97, com dois triunfos (1-0 em casa e 3-2 fora).

A primeiro e único desaire a duas mãos aconteceu em 2004/05, nos 16 avos de final da Taça UEFA, perante o CSKA Moscovo, que venceu por 2-0 em casa e, depois, empatou 1-1 na Luz.

Em fases de grupos da ‘Champions’, o Benfica encontrou ainda o Spartak Moscovo (1-2 fora e 2-0 em casa), em 2012/13, e novamente o CSKA Moscovo (1-2 em casa e 0-2 fora), em 2017/18, a época ‘negra’ das seis derrotas em seis jogos (1-14 em golos).

No que respeita ao Zenit destaque para a eliminação perante o Nacional, no ‘play-off’ da Liga Europa de 2009/10 (3-4 fora e 1-1 em casa), e o apuramento face ao Paços de Ferreira, no ‘play-off’ da ‘Champions’ 2013/14 (4-1 fora e 4-2 em casa).

Em fase de grupos, deu-se bem com o Vitória de Guimarães (2-1 em casa na Taça UEFA de 2005/06) e também, na Liga dos Campeões, com o FC Porto (3-1 em casa e 0-0 fora, em 2011/12, e 1-0 no Dragão e 1-1 em São Petersburgo, em 2013/14).

O Benfica e o Zenit encontram-se na quarta-feira, em São Petersburgo, pelas 20:00 (em Lisboa), em encontro da segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.