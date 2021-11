Na quarta-feira, a formação ‘leonina’ recebe o Borussia Dortmund, em jogo da quinta jornada do Grupo C, e pode qualificar-se para os oitavos de final da prova, caso vença os alemães por dois golos.

Carlos del Cerro Grande vai ser auxiliado pelos compatriotas Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández, enquanto Cesar Soto Grado será o quarto árbitro e Juan Martínez Munuera o videoárbitro (VAR), assistido por Ricardo de Burgos.

O Ajax lidera o grupo com 12 pontos e já está apurado para a fase seguinte, com o Borussia Dortmund em segundo com seis, os mesmos do Sporting, enquanto os turcos do Besiktas estão em último, sem qualquer ponto somado.

Já no jogo entre Liverpool e FC Porto, que também pode permitir o apuramento dos ‘dragões’, caso vençam e o Atlético de Madrid seja derrotado em casa pelo AC Milan, vai estar o alemão Felix Zwayer.

O árbitro vai ser auxiliado pelos compatriotas Marco Achmüller e Mike Pickle, com Sven Jablonski como quarto árbitro. Bastian Dankert será o VAR e Harm Osmers o assistente do VAR.

O Grupo B é liderado pelo já apurado Liverpool, com o FC Porto em segundo, com cinco pontos, seguindo por Atlético de Madrid, com quatro, e AC Milan, com apenas um.

Os dois jogos das equipas lusas estão agendados para quarta-feira, pelas 20:00.