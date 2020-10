Único representante luso, depois da queda do Benfica na terceira pré-eliminatória, o ‘onze’ de Sérgio Conceição só sabe que não defrontará Bayern Munique, Sevilha, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain e Zenit.

Os bávaros e os andaluzes estão junto aos ‘dragões’ por terem arrebatado a Liga dos Campeões e a Liga Europa em 2019/20, enquanto os restantes venceram os campeonatos dos países mais bem colocados no ‘ranking’ da UEFA.

O FC Porto não tinha, à partida, lugar neste lote, já que só entravam os campeões dos primeiros seis países do ‘ranking’ no final da época 2018/19, e então Portugal era sétimo, mas beneficiou do facto de o Bayern ter acumulado os títulos de campeão da Europa e da Alemanha.

Desta forma, os ‘azuis e brancos’, que vão cumprir a 24.ª participação na fase de grupos, registo em que só perdem para os dois ‘gigantes’ espanhóis (Real Madrid e FC Barcelona, que vão para a 25.ª), ‘livram-se’ de vários ‘gigantes’, mas não de todos.

Os grandes ‘perigos’ surgem nos Potes 2 e 3 e podem representar a enorme diferença entre apanhar adversários teoricamente acessíveis, e um daqueles chamados ‘grupo da morte’, quase a ‘convidar’ à ‘descida’ à Liga Europa.

Do Pote 2, o FC Porto deve evitar espanhóis, o FC Barcelona, de Trincão, e o Atlético de Madrid, de João Félix, ingleses, o Manchester City, de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e o Chelsea, e os alemães do Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro.

Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, equipa comandada pelo português Luís Castro e ‘carrasca’ do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa de 2019/20, e os holandeses do Ajax são, claramente, os adversários mais ‘apetecíveis’.

Quanto ao Pote 3, o maior ‘problema’ vem de Itália, face à presença de Atalanta, Inter de Milão e Lazio, sendo de evitar igualmente os alemães do Leipzig.

Bem melhor, seriam os ucranianos do Dínamo Kiev, os gregos do Olympiacos, de Pedro Martins, José Sá, Rúben Semedo, Pêpê e Cafu, os austríacos do Salzburgo, e os russos do Krasnodar, até para ‘vingar’ a eliminação da temporada transata.

No Pote 4, também estão equipas de qualidade, como os franceses do Rennes, atuais líderes da ‘Ligue 1’, e do Marselha, do ex-treinador portista André Villas-Boas, ou o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

Pelo contrário, seriam ‘bem-vindos’ os húngaros do Ferencvaros, os dinamarqueses do Midtjylland, os belgas do Club Brugge, os russos do Lokomotiv Moscovo ou os turcos do Besaksehir.

Em resumo, e mesmo sendo cabeça de série, o FC Porto tanto pode ter um sorteio ‘amargo’, se lhe calhar, por exemplo, Manchester City, Inter Milão e Rennes, com um bem mais 'doce', com Ajax, Krasnodar e Ferencvaros.

Face à pandemia de covid-19, que atrasou o início da prova, a fase de grupos da ‘Champions’ apenas arranca em 20 de outubro, sendo que tudo se decidirá no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de interregno e mais três de ‘rajada’.

As datas são 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 03 e 04 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 01 e 02 de dezembro (quinta) e 08 e 09 de dezembro (sexta e última).

Em relação ao formato, nenhuma alteração. A fase de grupos é composta por oito grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final – os primeiros, com a segunda mão em casa, defrontam os segundos – e a terceira a ser relegada para a Liga Europa. A quarta classificada fica fora.