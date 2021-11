O nível de dificuldade é, teoricamente, muito distinto para os dois emblemas, com o FC Porto a ter exigência máxima em Milão – apesar de ter vencido os italianos em casa (1-0) -, e o Sporting a receber uma equipa que goleou fora (4-1).

As duas equipas portuguesas tentam nesta quarta jornada da ‘Champions’ alcançar o segundo lugar dos seus grupos, de acesso aos oitavos de final, à espera de ‘ajudas’ de Liverpool, no caso do FC Porto, e de Ajax, no caso do Sporting.

No grupo B, os ‘dragões’ têm os mesmos quatro pontos, mas pior de diferença de golos, do Atlético de Madrid, que hoje visita ao Liverpool, na liderança com nove, e no grupo C, o Sporting pretende igualar o Dortmund, que recebe o Ajax, que o goleou na terceira ronda (4-0).

Os holandeses lideram o grupo, com um pleno de vitórias (nove pontos), seguidos pelo Dortmund (seis), que hoje volta a não contar com o lesionado e influentíssimo Erling Haaland, enquanto o Sporting soma três, resultado da vitória sobre o Besiktas.

Os ‘oitavos’ da ‘Champions’ mantêm-se no horizonte de FC Porto e Sporting, mas com a equipa portista a poder também, desde já, se vencer, assegurar, no mínimo, a Liga Europa, ou seja, o terceiro lugar do grupo B.

O FC Porto tem boas recordações de Milão, onde ganhou por 1-0 em 1979/80, com um tento de Duda, e, de forma espetacular, por 3-2 em 1996/97, na fase de grupos da ‘Champions’, com três golos brasileiros, um de Artur e dois do suplente Jardel.

Para o Sporting, a receção ao Besiktas adivinha-se mais tranquila, com os ‘leões’ a poderem somar a segunda vitória no grupo, depois de em Istambul terem goleado a formação turca.

O jogo entre AC Milão e FC Porto, em San Siro, tem início às 17:45 (horas de Lisboa), e o embate entre Sporting e Besiktas, no Estádio José Alvalade, às 20:00.

Na terça-feira, o Benfica foi derrotado por 5-2 na visita ao Bayern Munique, equipa que já garantiu o apuramento para a fase seguinte da prova, enquanto os ‘encarnados’ caíram para o terceiro lugar do grupo, depois da vitória do FC Barcelona frente ao Dínamo Kiev.