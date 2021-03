Haaland marcou dois golos no empate (2-2) frente ao Sevilha, que acabou por apurar os germânicos para os quartos de final da prova, e acabou por vencer a votação que decorreu nos últimos dias no site oficial da UEFA.

Oliveira, que também marcou dois golos na derrota do FC Porto na casa da Juventus (3-2), resultado suficiente para ‘dragões’ seguirem em frente, estava nomeado, assim como o médio brasileiro Fabinho, do Liverpool, e o guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas, do Paris Saint-Germain.

Os resultados da votação não foram divulgados pela UEFA.