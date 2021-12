“Devido às adversas condições climatéricas, o árbitro, depois de conferenciar com o delegado da UEFA e com as equipas, decidiu adiar o encontro entre Atalanta e Villarreal em Bérgamo. Em devido tempo será anunciado um novo horário para a realização da partida”, refere a UEFA.

Já a Atalanta adianta que, devido à neve, a partida vai ser disputada quinta-feira, em horário a ser definido pelo organismo que tutela o futebol europeu.

Com o Manchester United já confirmado no primeiro lugar do grupo, o jogo entre a Atalanta e o Villarreal será decisivo para apurar qual a segunda equipa a seguir em frente para os oitavos de final.

O Villarreal soma sete pontos, enquanto a Atalanta tem seis. O Young Boys, que está a defrontar o Manchester United, é quarto com quatro pontos e já não pode seguir na ‘Champions’, mas ainda pode chegar ao terceiro lugar e continuar nas provas europeias.