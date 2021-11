O tento do português, o sexto na presente edição da prova, e outro de Sancho permitiram aos ‘red devils’ assegurarem o apuramento no Grupo F, que lideram, após cinco jogos, com 10 pontos, mais três do que os espanhóis, cinco do que a Atalanta e o sete do que o Young Boys, sendo que os italianos visitam hoje a Suíça.

Depois de ter caído na fase de grupos na última temporada, o Manchester United, campeão europeu em 1967/68, 1998/99 e 2007/08, regressa aos oitavos de final, em que não estava desde 2018/19.

Já apurados desde a ronda anterior estavam Bayern Munique, Liverpool e o Ajax, adversários de Benfica, FC Porto e Sporting, respetivamente, além da Juventus.