Para terça-feira está marcado o sorteio do ‘play-off’, a derradeira etapa de qualificação para a fase de grupos, que já será disputada a duas mãos, como é tradição.

Caso ultrapasse a terceira pré-eliminatória, o Benfica já sabe de antemão que no ‘play-off’ do ‘Caminho das Ligas’ vai beneficiar novamente do estatuto de cabeça de série e irá defrontar os russos do Krasnodar, carrascos’ do FC Porto nas rondas preliminares da temporada passada.

Inicialmente, o terceiro classificado da Liga russa até estava integrado na terceira pré-eliminatória, mas acabou por transitar para o ‘play-off’ e ocupar a vaga dos franceses do Rennes, que foram ‘promovidos’ à fase de grupos da prova ‘milionária’.

Este reordenamento aconteceu em virtude do desfecho da Liga Europa 2019/20, cujos finalistas (Sevilha e Inter de Milão) já tinham assegurado entrada direta na ‘Champions’ através da classificação nos respetivos campeonatos, pelo que abriram uma vaga na fase de grupos para o terceiro classificado (Rennes) do quinto país do ‘ranking’ da UEFA (França).

Uma vez que o sorteio do ‘play-off’ se realizará na terça-feira, ou seja, ainda antes de se realizarem os encontros da terceira pré-eliminatória, e como a UEFA não permite jogos entre equipas russas e ucranianas, o Krasnodar não poderia defrontar o Dínamo de Kiev, restando apenas o Benfica (caso passe a terceira pré-eliminatória) como adversário dos russos no ‘play-off’.