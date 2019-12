O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões decorreu hoje de manhã em Nyon, na Suíça, na sede da UEFA, a organização responsável pela prova.

Os portugueses em prova sabem então qual a sua sorte, sendo que João Félix pode justamente queixar-se da mesma, já que o seu Atlético de Madrid calhou com o Liverpool. A equipa inglesa é a atual campeã em título, encontrando-se prestes a disputar o Mundial de Clubes, e está no topo da Premier League. Já o conjunto treinado por Diego Simeone, mesmo sempre com o rótulo de ‘outsider’, foi finalista em 2013/14 e 2015/16.

Já para Cristiano Ronaldo o sorteio foi mais simpático, pois a Juventus encontrará pela frente o Lyon, equipa que ficou em segundo lugar no grupo G — onde se encontrava o Benfica — e que se encontra numa fase de forma altamente inconsistente, estando em oitavo lugar da liga francesa. Pior ainda, os gones perderam a sua estrela, o holandês Memphis Depay, que não voltar a atuar esta temporada, devido a lesão grave.

O sorteio para José Mourinho foi algo agridoce, já que evitou os tubarões do Bayern, do Barcelona ou do PSG, mas calhou com o RB Leipzig, equipa que dominou o grupo onde se encontrava o Benfica e que neste momento se mantém no primeiro posto da liga alemã. A formação germânica, que há quatro anos ainda andava pelo segundo escalão no seu país, é um dos estreantes dos ‘oitavos’.