No grupo A, Real Madrid e Paris Saint-Germain empataram a dois golos no Santiago Bernabéu, seguindo ambos para os oitavos de final, enquanto Galatasaray e Club Brugge, que empataram a um golo em Istambul, vai discutir a vaga para a Liga Europa na última jornada.

No grupo C, o Manchester City, com Bernardo Silva a titular, protagonizou a surpresa do dia, ao ceder um empate a um golo frente aos ucranianos do Shakhtar, treinados pelo português Luís Castro, mas a equipa inglesa já tinha o apuramento e o primeiro lugar garantidos.

No outro jogo do grupo, os italianos da Atalanta receberam e venceram o Dínamo de Zagreb por 2-0, vitória que os deixa com hipóteses de garantiram o apuramento para os ‘oitavos’ da ‘Champions’, apesar de estarem em quarto e último lugar com quatro pontos, menos um do que os croatas e menos dois do que o Shakhtar.

Para isso, terão de vencer na Ucrânia na derradeira jornada e esperar que o Dínamo Zagreb não vença em casa o Manchester City.

No grupo D, a Juventus, com Cristiano Ronaldo regressado ao 'onze' depois da sua ausência da partida frente à Atalana, em Bérgamo, para a Serie A, recebeu e venceu o Atlético Madrid por 1-0, graças a um golo de Dybala na marcação de um livre direto.

Os campeões de Itália já tinham assegurado o apuramento, mas não o primeiro lugar, o que fizeram agora, enquanto os ‘colchoneros’ mantiveram o segundo lugar, mas precisam de vencer na última jornada os russos do Lokomotiv de Moscovo, em Madrid.

De destacar que João Félix, à semelhança do que sucedeu em Granada, na última jornada da Liga espanhola, voltou a ser suplente utilizado, ao ser lançado em campo por Diego Simeone aos 57 minutos, a render Vitolo.

O Bayer Leverkusen assegurou a ‘transferência’ para a Liga Europa, apesar de ainda manter ténues expectativas de qualificação no grupo D, ao impor-se por 2-0 no estádio do Lomokotiv Moscovo, que não escapou ao último lugar e ao consequente afastamento das provas europeias.

Num jogo em que Éder foi titular nos russos, os alemães inauguraram o marcador aos 11 minutos, graças a um autogolo do russo Zhemaletdinov, fechando a contagem aos 54, através do médio Bender, ainda antes de o avançado português ter sido substituído, aos 77, por Smolov.