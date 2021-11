“Temos tido um problema com lesionados, nunca conseguimos jogar com o ‘onze’ inicial e isso foi difícil para a nossa equipa. Temos uma boa equipa e não temos problemas dentro da equipa, temos um ambiente muito bom, mas temos de ter bons resultados. Não sei o que vai acontecer, faltam três jogos, queremos ganhar, temos de jogar com mais controlo, sem risco”, referiu.

Apesar de algumas críticas à equipa após a derrota com o Hatayspor, na Liga turca, o treinador assumiu que não vai fazer muitas alterações, pois tem cinco ou seis jogadores lesionados, embora se mostra feliz por já não serem 12 como nos últimos jogos.

Sergen Yalçin diz que o Besiktas pode “ganhar ou perder” em Alvalade, mostrando-se feliz por poder jogar a Liga dos Campeões e com as prestações da equipa, a quem faltaram os “bons resultados” nos três jogos anteriores, nos quais saiu derrotado.

“A ‘Champions’ é muito importante para nós, é muito diferente da Liga turca, é provavelmente a prova mais difícil do mundo. Não estivemos bem em termos de resultados, mas durante estes três jogos jogámos muito bem, mas não conseguimos ter o resultado final, nem marcar os golos que precisávamos. São três equipas [Sporting, Borussia Dortmund e Ajax] muito fortes, importantes nos seus países. Mas nós somos campeões turcos e temos um bom plantel, com jogadores com experiência”, alertou.

Para o treinador turco, “o Sporting tem jogadores com muita qualidade, rápidos e que fazem bem as transições”, alertando para os cantos, dos quais resultaram três dos quatro golos com que os ‘leões’ venceram em Istambul (4-1).

“Claro que o Sporting é favorito, joga em casa e venceu em Istambul. Somos uma boa equipa, temos jogadores com qualidade, vamos dar o máximo e tentar levar pontos. Espero que corra tudo bem e possamos ganhar amanhã [quarta-feira]”, disse Yalçin, que admitiu que a sua equipa não tem “muitas hipóteses de lutar pelos dois primeiros lugares” do grupo.

O defesa Ridvan Yilmaz considera que este é um jogo “muito importante”, que o Besiktas tem de ganhar, lembrando que, no ano passado, a equipa também não começou bem, mas que acabou por ser campeã turca.

O Sporting, terceiro classificado do Grupo C, com três pontos, recebe na quarta-feira, às 20:00, o Besiktas, quarto, ainda sem pontos, numa partida que será arbitrada pelo russo Sergei Karasev.