O defesa Victor Lindelöf, jogador do Manchester United e antigo central do Benfica, faz parte da lista de convocados da Suécia para o arranque da Liga das Nações de futebol, que inclui um duelo com Portugal.

A Federação Sueca de Futebol divulgou hoje no seu site oficial e nas redes sociais os 24 jogadores chamados pelo selecionador Janne Andersson, num grupo sem grandes surpresas e em que os nomes mais sonantes são o de Lindelöf e também de Emil Forsberg, que ajudou na última época o Leipzig a alcançar as meias-finais da Liga dos Campeões. Destaque também para inclusão de Kulusevski, jovem avançado de 20 anos que esteve emprestado pela Juventus ao Parma e que na próxima temporada será colega de Cristiano Ronaldo nos campeões italianos. A Suécia vai arrancar o Grupo 3 da Liga das Nações com dois jogos em casa, em Solna, nos arredores de Estocolmo, primeiro com a França, em 05 de setembro, e depois com Portugal, em 08. Guarda-redes: Karl-Johan Johnson (Copenhaga, Din) Nordfeldt (Genclerbirligi, Tur) e Robin Olsen (Roma, Ita). Defesas: Augustinsson (Werder Bremen Ale), Bengtsson (Copenhaga, Din), Helander (Rangers Esc), Holmén (Willem II, Hol), Pontus Jansson (Brentford, Eng), Emil Krafth (Newcastle, Ing), Mikael Lustig (AIK Estocolmo), Lindelöf (Manchester United, Ing) e Martin Olsson (Helsingborgs) Médios: Sebastian Andersson (União Berlim, Ale) Ekdal (Sampdoria, Ita), Forsberg (Leipzig, Ale), Sebastian Larrson (AIK Estocolmo), Olsson (Krasdonar, Rus) e Gustav Svensson (Seattle Sounders, EUA). Avançados: Marcus Berg (Krasdonar, Rus), Isak (Real Sociedad, Esp), Kulusevski (Juventus, Ita), Robin Quaison (Mainz, Ale), Ken Sema (Watford, Ing) e Svanberg (Bolonha, Ita).